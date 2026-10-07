Mercati Euronext, raccolta delle IPO moltiplicata per oltre sei volte nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l'over allotment) è stato pari a 232 milioni di euro a settembre 2026, rispetto a una raccolta nulla nel mese precedente e in crescita dai 24 milioni di euro di settembre 2025. Le nuove quotazioni sono state 9, contro le 2 del mese precedente e le 8 di settembre 2025.



Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 5.150 milioni di euro nei primi nove mesi del 2026, in aumento del 560% rispetto allo stesso periodo del 2025 (780 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Atene, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi. Nel terzo trimestre la raccolta da IPO si è attestata a 540 milioni di euro, più che triplicata rispetto ai 169 milioni dello stesso trimestre dell'anno precedente.



Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 124 milioni di euro (+423% su anno), con 8 nuove quotazioni e un totale da inizio anno pari a 1.139 milioni di euro (+46% rispetto ai primi nove mesi del 2025).



Considerando anche il mercato secondario, gli aumenti di capitale (follow-on) hanno raccolto 523 milioni di euro a settembre (-14% su mese e -2% su anno) e 20.637 milioni da inizio anno (+112%).

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