Mercedes-Benz, vendite in calo dell'8% nel terzo trimestre a causa del mercato cinese

Ma nuovo record per veicoli elettrici a batteria, +61% su anno

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026 Mercedes-Benz Cars ha venduto 407.200 veicoli. Al di fuori della Cina, le vendite sono aumentate dell'1%, trainate dalla crescita in Europa e Nord America. Le vendite globali sono risultate inferiori dell'8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, risentendo principalmente del difficile contesto di mercato in Cina. Nel terzo trimestre, la casa automobilistica tedesca ha stabilito un nuovo record trimestrale di vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV), raggiungendo quota 68.400 unità, con un incremento del 61% su base annua e del 29% rispetto al secondo trimestre.



Vendite per area geografica



In Europa, Mercedes-Benz Cars ha mantenuto un forte slancio, con un aumento delle vendite del 5% nel terzo trimestre, raggiungendo quota 168.700 veicoli. La crescita ha interessato trasversalmente i vari mercati, trainata dai risultati positivi in ??Germania (+13%) e nel Regno Unito (+7%). Entrambi i mercati hanno registrato incrementi costanti in ciascuno dei primi tre trimestri del 2026. Ad agosto, inoltre, Mercedes-Benz ha conquistato il primo posto nel segmento delle flotte di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Germania, a dimostrazione della forte domanda da parte dei clienti aziendali.



In Nord America, le vendite di Mercedes-Benz Cars sono aumentate del 4% nel terzo trimestre, attestandosi a 83.200 veicoli, e hanno registrato una crescita a doppia cifra dell'11% nei primi nove mesi del 2026. Negli Stati Uniti, le vendite sono cresciute del 12% nei primi nove mesi e del 6% nel terzo trimestre. A settembre, la gamma prodotti per il mercato statunitense è stata ulteriormente rafforzata con l'arrivo dei nuovi modelli GLE, GLE Coupé e GLS presso le concessionarie, rinnovando così l'offerta di SUV.



In Asia, le vendite di Mercedes-Benz Cars hanno totalizzato 132.300 veicoli nel terzo trimestre, segnando un calo del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dovuto principalmente all'andamento del mercato cinese. In Cina, le vendite di Mercedes-Benz Cars sono diminuite del 31% a causa delle persistenti condizioni critiche del mercato delle autovetture e dell'intensa concorrenza. I modelli GLC e Classe E hanno rappresentato complessivamente quasi due terzi delle vendite di Mercedes-Benz Cars in Cina, dimostrandosi più resilienti rispetto al mercato nel suo complesso. Il nuovo GLC L elettrico, lanciato a luglio, sta registrando un avvio positivo ed è stato accolto con favore dai clienti cinesi. A metà settembre, Mercedes-Benz ha lanciato il nuovo SUV GLE L, prodotto localmente.

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