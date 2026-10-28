Mercedes-Benz, trimestrale in calo con fatturato -4,5% ed Ebit rettificato -15%

(Teleborsa) - Mercedes-Benz
ha chiuso il terzo trimestre
con un fatturato calato
del 4,5% a 30,7 miliardi di euro e un EBIT rettificato
diminuito del 15% a 1,78 miliardi di euro.
Il taglio delle previsioni
I dati della trimestrale arrivano all'indomani della revisione al ribasso le previsioni per il 2026
: la redditività
di Mercedes-Benz Cars, misurata dal margine di profitto operativo rettificato, è ora attesa tra il 2% e il 3%
(prima tra il 3% e il 5%). L'Ebit di gruppo
è atteso in linea con quello dell'anno scorso, mentre la guidance precedente indicava un valore "significativamente superiore". Il free cash flow
del business industriale, previsto "leggermente inferiore" al 2025, sarà "significativamente inferiore", appena sotto la soglia della precedente forchetta.
La società ha citato un contesto di mercato sempre più difficile in Cina
e costi più alti nel quarto trimestre, compresi quelli dei materiali. Restano invariati i target di Mercedes-Benz Vans (margine di profitto operativo rettificato tra l'8% e il 10%) e di Financial Services (return on equity rettificato tra il 12% e il 14%).
Le parole dell'AD Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz Group
, afferma: "La continua crescita delle vendite in Europa e negli Stati Uniti e le vendite record di veicoli elettrici a batteria dimostrano che i nostri nuovi modelli riscuotono successo tra i clienti. Allo stesso tempo, le condizioni di mercato si sono fatte ancora più difficili nel corso dell'anno, soprattutto in Cina".