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Parigi: performance negativa per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Legrand
Composto ribasso per il Gruppo industriale francese, in flessione del 2,90% sui valori precedenti.
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