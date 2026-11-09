Milano 15:25
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Nasdaq 6-nov
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Dow Jones 6-nov
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Londra 15:25
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Francoforte 15:25
26.173 +1,37%

Parigi: risultato positivo per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Legrand
Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo industriale francese, con una variazione percentuale del 2,62%.
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