Porsche, nuova strategia al 2035 con più modelli e redditività più solida

A medio termine ricavi tra 41 e 45 miliardi e ritorno operativo sulle vendite tra il 10 e 15%

(Teleborsa) - Porsche ha presenta oggi la nuova strategia "Sportwagenschmiede '35" durante il Capital Markets Day.



L'obiettivo generale è rafforzare la posizione di Porsche come uno dei produttori di auto sportive più ambiti. Grazie a prodotti che presidiano sia il segmento del lusso sportivo che quello premium sportivo di fascia alta, il costruttore di auto sportive intende ottenere rendimenti elevati nella fascia più alta del mercato automobilistico, beneficiando al contempo di maggiori economie di scala. In questo percorso, l'azienda continuerà a ispirarsi al principio "Value over Volume".



Grazie a un'organizzazione più snella, rapida e flessibile e a processi più efficienti, Porsche punta a ridurre significativamente il punto di pareggio, fissandolo al di sotto delle 200.000 unità. A medio termine, l'azienda mira a ricavi tra 41 e 45 miliardi di euro, un ritorno operativo sulle vendite del Gruppo compreso tra il 10 e il 15% e a un margine di flusso di cassa netto del settore Automotive tra il 9 e il 12%. L'obiettivo strategico a lungo termine prevede un ritorno operativo sulle vendite del Gruppo del 15% e un margine di flusso di cassa netto del settore Automotive del 12%.



"Attualmente, l'attenzione è rivolta principalmente alla riduzione dei costi e al rafforzamento della solidità finanziaria dell'azienda.", ha commentato Michael Leiters, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche. Ad esempio, è stato concordato con i rappresentanti dei lavoratori un "Future Package" che prevede una riduzione "socialmente responsabile" di 9.000 posti di lavoro e include l'impegno a garantire l'occupazione del personale chiave fino al 2035.



Sul fronte dell'offerta, Porsche amplierà il proprio portafoglio prodotti. Il percorso inizierà con i modelli 718 Boxster e Cayman completamente elettrici, che dovrebbero sostenere le vendite a partire dal loro primo anno completo di produzione, previsto per il 2028. Sempre nel 2028 verrà presentato un nuovo SUV del segmento B, proposto parallelamente all'attuale Macan completamente elettrica. Il nuovo veicolo, dotato di motorizzazioni a combustione interna e ibride plug-in, dovrebbe contribuire in modo significativo alle vendite e alla redditività nel 2029, dopo l'avvio della produzione in serie nel 2028. Seguiranno ulteriori lanci di nuovi prodotti, principalmente nei segmenti D ed E – caratterizzati da margini particolarmente elevati – con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati economici.







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