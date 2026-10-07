Renovalo, ValueTrack avvia copertura e vede break-even sull'EBITDA nel 2027

(Teleborsa) - ValueTrack ha avviato la copertura su Renovalo , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, con un fair value di 0,84 euro per azione.



Gli analisti spiegano che l'andamento finanziario recente di Renovalo riflette l'ascesa e il declino del ciclo del Superbonus in Italia. Il Valore della Produzione è passato dai 4,1 milioni di euro dell'esercizio 2020 ai 114,6 milioni del 2023, con un EBITDA che ha raggiunto i 28,2 milioni di euro e un margine del 25%. Tuttavia, nell'esercizio 2025, il Valore della Produzione è sceso a 32,4 milioni di euro, l'EBITDA reported a -12 milioni (circa -5,8 milioni di EBITDA rettificato) e il risultato netto a -14,6 milioni.



Il piano industriale 2026-2029, annunciato nell'aprile 2026, mira a riorientare il modello di business verso le opere pubbliche e le commesse private di grandi aziende nella fascia di mercato intermedia tra i 5 e i 100 milioni di euro, oltre a rafforzare il team manageriale, il controllo dei progetti e l'integrazione delle controllate. Questo riorientamento strategico è già evidente nella pipeline, nel portafoglio ordini (backlog) e nell'organizzazione: 188 milioni di euro su 264 milioni di pipeline di gare riguardavano opportunità pubbliche e aziendali, mentre i contratti pubblici hanno raggiunto il 50% del backlog. Tuttavia, il primo semestre del 2026 ha ancora risentito degli effetti del ciclo precedente.



Il riassetto strategico parte da una base depurata relativa all'esercizio 2025 (-5,8 milioni di EBITDA rettificato): il Valore della Produzione si attesta a 32 milioni di euro nell'esercizio 2026 (stime), per poi salire a 65 milioni nel 2029 (CAGR del 26%), trainato dalle opere pubbliche. Grazie a una struttura dei costi che non richiede incrementi, l'EBITDA torna in pareggio nel 2027 e raggiunge i 4,6 milioni nel 2029. ValueTrack segnala inoltre che la base dei costi implica una capacità produttiva ben superiore alle previsioni; pertanto, l'aggiudicazione di una commessa di grande entità potrebbe incrementare significativamente la redditività.

Condividi

```