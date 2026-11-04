BCE vede crescita salariale in leggera accelerazione nella prima parte del 2027

(Teleborsa) - L'indicatore principale della Banca centrale europea (BCE) sull'andamento dei salari - che prende in esame gli accordi di contrattazione collettiva in vigore, includendo i pagamenti una tantum ripartiti su 12 mesi - segnala una crescita dei salari contrattati pari al 2,3% nel 2026 (dato basato su una copertura del 46,2% dei lavoratori nei paesi partecipanti).



L'indicatore si attesta al 2,7% per il secondo semestre del 2026 (con una copertura del 45,6%) e al 2,8% per il primo semestre del 2027 (con una copertura del 31,8%), per poi scendere al 2,4% nel terzo trimestre del 2027 (a fronte di una copertura ancora relativamente contenuta, pari al 23,3%).



Il valore relativamente basso registrato dall'indicatore nel primo semestre del 2026 risente ancora dell'effetto meccanico al ribasso derivante dai pagamenti una tantum erogati nel secondo semestre del 2024 e non ripetuti nell'anno successivo, spiega la BCE. Tali effetti si esauriscono completamente nel secondo semestre del 2026.



Rispetto alla rilevazione di settembre 2026, l'indicatore principale è stato leggermente rivisto al rialzo per il secondo semestre del 2026 e per il primo semestre del 2027, con un incremento medio di circa 0,1 punti percentuali.

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