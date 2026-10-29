Renovalo, nuova commessa nel settore pubblico da 3,6 milioni

(Teleborsa) - Renovalo si è aggiudicata l’appalto pubblico indetto dal Ministero della Difesa – 7° Reparto Infrastrutture di Firenze, relativo all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati all’ammodernamento delle coperture delle palazzine della Caserma Predieri di Firenze.



Il valore complessivo dell'appalto è pari a circa 3,6 milioni di euro, con avvio delle attività previsto a inizio 2027 e completamento dei lavori entro il primo semestre 2028.



Guerino Cilli, Amministratore Delegato di Renovalo, ha così commentato: "Siamo particolarmente soddisfatti di questa nuova aggiudicazione, che rappresenta un ulteriore risultato concreto nell’attuazione del nostro Piano Industriale. La commessa, del valore di circa 3,6 milioni di euro, conferma la nostra capacità di cogliere le opportunità offerte dal mercato degli appalti pubblici e di consolidare progressivamente la nostra presenza in un settore strategico. Continuiamo a perseguire con determinazione un percorso di sviluppo sostenibile e diversificazione del portafoglio commesse, con l’obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento e creare valore nel medio-lungo periodo".

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