Tesoro, collocati BTP per 6,5 miliardi con rendimenti in calo e CCT eu per 1,25 miliardi

(Teleborsa) - Oggi il Tesoro ha collocato la terza tranche di BTP a 5 anni per 1,75 miliardi di euro, con scadenza 1° febbraio 2032 e rendimento del 4,02% (-5 punti base), a fronte richieste per 2,99 miliardi per un rapporto di copertura di dell'1,71; l'ottava tranche di BTP a 7 anni per 1,25 miliardi, rispetto a richieste di 2,23 miliardi, con scadenza 15 febbraio 2031, rendimento del 3,9%.



Inoltre, è stata collocata la quinta tranche del BTP decennale con scadenza 1° ottobre 2036, per 3,5 miliardi, a fronte di una domanda di 5,45 miliardi, e con un rendimento del 4,49% (-9 bp), e l'11-esima tranche di CCTeu con scadenza 15 aprile 2036 per 1,25 miliardi, rispetto a richieste per 2,24 miliardi, e con rendimento del 4,02% (+64 bp).



La data di regolamento è fissata per il prossimo 2 novembre.

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