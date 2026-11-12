Tesoro, collocati BTP per 7,25 miliardi con rendimenti in calo

Regolamento il 16 novembre

(Teleborsa) - Stamane il Tesoro ha collocato BTP per complessivi 7,25 miliardi di euro. Nel dettaglio, si tratta di un titolo con scadenza 15 settembre 2029, rendimento del 3,58% (-11 bp), per 2,5 miliardi, a fronte di una domanda di 3,84 miliardi; BTP settennale con scadenza 15 settembre 2033, tasso del 4,04% (-21 bp), per 3,25 miliardi rispetto a richieste per 5 miliardi; BTP Green con scadenza 30 aprile 2046 per 1,5 miliardi, a fronte di una domanda di 2,54 miliardi, e rendimento del 4,73%.



La data di regolamento è fissata per il 16 novembre.

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