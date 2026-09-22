Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice svizzero, con una variazione percentuale dell'1,23%.
Le tendenza di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 14.013,2. Supporto stimato a 13.843,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 14.183,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)