Milano 9:57
50.777 -1,16%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
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Londra 9:57
10.428 -1,68%
24.900 -1,19%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Performance infelice per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 30 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13.791,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13.907,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13.753,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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