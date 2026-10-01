Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Performance infelice per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 30 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13.791,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13.907,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13.753,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)