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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Seduta positiva per l'indice svizzero, che avanza bene e porta a casa un +0,75%.

Il quadro di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 14.044,1. Primo supporto individuato a 13.726,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 14.361,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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