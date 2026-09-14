Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.

Lo scenario tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13.583,8 con area di resistenza individuata a quota 14.123,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13.392,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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