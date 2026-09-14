Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.
Lo scenario tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13.583,8 con area di resistenza individuata a quota 14.123,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13.392,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)