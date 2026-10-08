Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare, approvato progetto incorporazione

L'integrazione sfocerà nella creazione di una Business Unit Nuclear

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia e il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Nucleare hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Ansaldo Nucleare in Ansaldo Energia, che sfocia nella creazione di una Business Unit Nuclear.



La revisione organizzativa punta a rafforzare ulteriormente il ruolo del nucleare nella strategia di crescita del Gruppo e di accelerarne lo sviluppo, facendo leva sulla scala industriale e sulla capacità di investimento di Ansaldo Energia, alla luce della crescente rilevanza che questa tecnologia sta assumendo nel panorama energetico italiano e internazionale. L'integrazione nasce infatti per potenziare e valorizzare le attività portate avanti da Ansaldo Nucleare e unirà oltre sessant'anni di competenze specialistiche nel nucleare, patrimonio della società, con la scala industriale, la solidità finanziaria e le capacità di esecuzione di Ansaldo Energia.



L'operazione sarà sottoposta ai successivi passaggi autorizzativi secondo le procedure previste. Il progetto sarà inoltre presentato compiutamente alle organizzazioni sindacali nell'ambito del previsto percorso di informazione e confronto con le rappresentanze dei lavoratori.



Il nucleare è al centro delle strategie energetiche di lungo periodo, spinto dalla necessità di rafforzare la sicurezza energetica, sostenere la competitività e garantire una produzione di energia affidabile e a basse emissioni di carbonio. In questo contesto, Ansaldo Energia individua nel nucleare una delle principali direttrici di sviluppo per i prossimi decenni.



In qualità di produttore di turbine a vapore e generatori anche per centrali nucleari, il Gruppo Ansaldo Energia metterà a disposizione capacità consolidate nell'ingegneria, nella produzione, nella gestione della supply chain e nei servizi di lungo periodo, garantendo piena continuità alle attività, alle certificazioni, ai programmi in corso e alle relazioni con clienti e partner. L’integrazione consentirà inoltre la semplificazione gestionale, la velocizzazione dell’attuazione delle strategie e a una maggiore razionalizzazione dei costi.







La nuova Business Unit Nuclear consentirà di valorizzare ulteriormente le competenze sviluppate da Ansaldo Nucleare nei programmi di estensione della vita operativa degli impianti esistenti, negli Small Modular Reactor (SMR), nei reattori avanzati di IV generazione e nei principali programmi internazionali di fusione nucleare, facendo leva sulle capacità industriali e finanziarie del Gruppo per sostenere la crescita delle attività nel settore.



Nell'ambito della nuova organizzazione, Daniela Gentile, attualmente Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare, assumerà il ruolo di Executive Vice President Nuclear di Ansaldo Energia, guidando la Business Unit e le iniziative di sviluppo strategico nel settore.







«Il nucleare sta tornando al centro delle strategie energetiche di lungo periodo in Europa. Con questa integrazione rafforziamo ulteriormente il ruolo del nucleare all'interno di Ansaldo Energia, unendo competenze specialistiche, capacità industriali e solidità finanziaria. Il nostro obiettivo è accelerare lo sviluppo delle attività nucleari del Gruppo, contribuendo alla crescita della filiera italiana e al rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività del Paese», ha dichiarato Fabrizio Fabbri, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia.







«Questa evoluzione organizzativa valorizza la complementarità tra le competenze nucleari sviluppate in oltre sessant’anni di attività e le capacità industriali del Gruppo. In un mercato in forte crescita, potremo offrire ai clienti un supporto ancora più completo nello sviluppo e nella realizzazione dei programmi nucleari di nuova generazione», ha dichiarato Daniela Gentile.

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