Milano 6-ott
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Londra 6-ott
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Francoforte 6-ott
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Attese positive per Shell

Finanza
Attese positive per Shell
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta positiva per il distributore di petrolio e gas naturale, tra i componenti dell'AEX, che avanza bene e porta a casa un +0,75%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 43,19 Euro, con stop loss individuato a livello 40,99 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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