S&P 500, numero record di società con guidance positiva sull'EPS per il terzo trimestre

L'analisi di FactSet mostra che la maggioranza appartiene al settore IT: in testa software e semiconduttori

(Teleborsa) - Complessivamente, 116 società dell'S&P 500 hanno fornito previsioni trimestrali sull'utile per azione (EPS) per il terzo trimestre. Di queste, 44 hanno rilasciato previsioni negative e 72 previsioni positive. Lo ha segnalato FactSet che evidenzia come questo trimestre segni il numero più elevato di società dell'indice che forniscono previsioni positive sull'EPS da quando FactSet ha iniziato a monitorare il dato nel 2006.



In termini percentuali, pertanto, le società che hanno fornito previsioni positive sull'EPS per il trimestre ha raggiunto il 62%, valore superiore alla media quinquennale del 40% e a quella decennale del 41%. Questo trimestre registra la percentuale più alta di società dell'S&P 500 con previsioni positive sull'EPS dal secondo trimestre del 2021 (71%).



Software e Semiconduttori guidano la classifica dell'Information Technology



A livello settoriale, fa notare FactSet, il comparto Information Technology (IT) registra il numero più alto di società con previsioni positive sull'EPS tra tutti gli 11 settori, attestandosi a 44. Una cifra nettamente superiore alla media quinquennale di 23,6 e a quella decennale di 20,4 per il settore. Di fatto, il terzo trimestre eguaglia il trimestre precedente per il maggior numero di aziende del settore Information Technology che hanno fornito previsioni positive sull'EPS dal 2006.



A livello di comparto industriale, i settori del Software (12 aziende) e dei Semiconduttori e apparecchiature per semiconduttori (11 aziende) registrano il maggior numero di società che hanno emesso guidance positive sull'EPS all'interno del comparto IT.



È interessante notare che il settore Information Technology ha anche registrato, nel corso del trimestre, il secondo maggior incremento (+3,5%) tra tutti gli 11 settori in termini di stima EPS "bottom-up" per il terzo trimestre del 2026.



Dati che nel loro insieme mostrano quanto sia le aziende che gli analisti esprimano un ottimismo superiore alla norma nelle loro previsioni sugli utili per il settore IT.



FactSet prevede che il settore Information Technology registrerà il secondo tasso di crescita degli utili più elevato tra tutti gli undici settori per il terzo trimestre del 2026, attestandosi al 65,0%.





(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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