Attese positive per Toll Brothers

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Seduta positiva per il costruttore americano di case su misura di prestigio , tra i componenti dell' S&P-500 , che avanza bene e porta a casa un +0,18%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 136,6 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 130,1 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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