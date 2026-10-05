Attese positive per Toll Brothers
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Seduta positiva per il costruttore americano di case su misura di prestigio, tra i componenti dell'S&P-500, che avanza bene e porta a casa un +0,18%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 136,6 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 130,1 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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