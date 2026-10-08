Banco BPM, anche Credit Agricole dice no al piano MPS

(Teleborsa) - Credit Agricole
non conferirà la propria quota del 29,3% in Banco BPM
all'offerta lanciata da MPS
. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della banca francese, Olivier Gavalda
, che ha inoltre definito la proposta dell'istituto toscano "non sufficientemente interessante".
Si tratta di un altro no al piano dell'AD Lovaglio
che non molti giorni fa, in un'intervista a Bloomberg TV, si era detto fiducioso
che i due principali azionisti della banca, Delfin e Caltagirone, avrebbero riconosciuto il valore del progetto alla base delle offerte su Banco BPM e Banca Generali
.
A inizio settimana, la holding della famiglia Del Vecchio, Delfin
, che detiene il 17,6% del capitale di MPS, si è schierata
con Intesa Sanpaolo
, assunto nei confronti di quest'ultima un impegno ad aderire all’OPAS con l’intera partecipazione detenuta nella banca senese.
Ha fatto seguito la risposta dello stesso tenore da parte di Edizione
, della famiglia Benetton, che detiene l'1,45% di MPS. Il presidente Alessandro Benetton ritiene che l'OPAS promossa da Intesa su MPS possa creare valore
sia per la banca senese sia per i suoi azionisti. Edizione quindi parteciperà all'offerta e diventerà così azionista stabile di Intesa.
A queste si è aggiunta infine F.G.C.
, la holding di Francesco Gaetano Caltagirone titolare del 13,5% di MPS, che ha detto che voterà contro
le offerte di MPS per Banco BPM e Banca Generali in occasione dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre.
Un no che pesa negli equilibri azionari della banca toscana, considerato che Delfin, Caltagirone ed Edizione pesano insieme più del 30% di MPS e che potrebbero mettere una seria ipoteca sull'esito dell'assemblea di fine ottobre.(Foto: Teodororoianu | Dreamstime)