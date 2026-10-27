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Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Retail
In lieve calo il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata sotto la parità a 990,85 punti.
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