Francoforte: performance negativa per Airbus

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso aerospaziale , che presenta una flessione dell'1,80%.



Lo scenario su base settimanale di Airbus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del produttore degli Airbus mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 183,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 185,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 182,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```