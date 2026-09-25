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Parigi: calo per Airbus

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Parigi: calo per Airbus
Rosso per il colosso aerospaziale, che sta segnando un calo del 2,19%.
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