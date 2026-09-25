Francoforte: performance negativa per Airbus

(Teleborsa) - Rosso per il colosso aerospaziale , che sta segnando un calo dell'1,85%.



L'andamento di Airbus nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del produttore degli Airbus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 189,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 193,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 187,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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