Airbus annuncia cambiamenti nel Cda, Amparo Moraleda prima donna alla presidenza

(Teleborsa) - Airbus ha annunciato importanti cambiamenti nel Board a seguito della riunione tenutasi il 1° ottobre 2026.



Tra questi, la nomina della prima donna alla presidenza: la spagnola Amparo Moraleda, ex dirigente del settore energetico, ha assunto la carica di presidente del CdA dopo la designazione avvenuta ad aprile, succedendo a Rene Obermann, il quale aveva già deciso di non cercare un nuovo mandato.



Per sostituire René Obermann in qualità di Amministratore non esecutivo per la parte restante del suo mandato, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato Christophe Fouquet, CEO di ASML . Successivamente, egli chiederà la conferma per un mandato triennale completo in occasione della prossima Assemblea Generale Annuale (AGM) dell'aprile 2027.



Il nodo delle nomine



Il ruolo di CEO di Airbus — azienda che conta 160.000 dipendenti e un portafoglio prodotti che spazia dagli aerei commerciali in concorrenza con Boeing ai razzi e ai caccia militari — rappresenta una delle posizioni industriali più delicate in Europa. Airbus è nata nel 1970 come consorzio sostenuto da Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna; nel 2000 è stata riorganizzata in un gruppo a guida franco-tedesca e, nel 2013, ha ottenuto autonomia decisionale sulle nomine chiave.



Secondo gli analisti, Airbus deve ora bilanciare la continuità aziendale con la necessità di individuare un successore che guidi le decisioni strategiche, incluse le scelte progettuali per il nuovo aereo previsto per il prossimo decennio.

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