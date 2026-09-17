Lettura rialzista per Nordex

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Balza in avanti Nordex , tra i titoli dell'indice TecDAX , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,67%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Nordex è da comprare ai prezzi attuali pari a 38,98 Euro con stop loss individuato a quota 37,17 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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