Lettura rialzista per Nordex
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Balza in avanti Nordex, tra i titoli dell'indice TecDAX, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,67%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Nordex è da comprare ai prezzi attuali pari a 38,98 Euro con stop loss individuato a quota 37,17 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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