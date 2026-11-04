Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Avanza le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.



L'andamento di Volkswagen AG Pref nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 69,13 Euro con tetto rappresentato dall'area 70,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 68,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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