Francoforte: scambi negativi per Continental
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che sta segnando un calo dell'1,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Continental più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il produttore di pneumatici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 70,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,35. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 71,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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