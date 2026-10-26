Francoforte: nuovo spunto rialzista per Continental
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Continental, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del produttore di pneumatici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 66,96 Euro con area di resistenza individuata a quota 68,16. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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