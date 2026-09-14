Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:34
29.252 -0,40%
Dow Jones 20:34
52.447 -0,24%
Londra 17:35
10.698 +0,44%
Francoforte 17:35
25.441 -0,50%

In evidenza RELX sul listino di Londra

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza RELX sul listino di Londra
Rialzo per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.
Condividi
```