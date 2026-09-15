Londra: movimento negativo per RELX

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , in flessione del 3,07% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di RELX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25,88 sterline. Supporto a 24,88. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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