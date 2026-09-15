Londra: movimento negativo per RELX
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in flessione del 3,07% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di RELX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25,88 sterline. Supporto a 24,88. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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