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Londra: giornata depressa per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per RELX
Pressione sul fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che tratta con una perdita del 3,07%.
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