Londra: movimento negativo per Sainsbury's

(Teleborsa) - Pressione sulla catena inglese di supermercati , che tratta con una perdita dell'1,90%.



La tendenza ad una settimana di Sainsbury's è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Sainsbury's resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,337 sterline. Supporto visto a quota 3,284. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```