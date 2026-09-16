Londra: movimento negativo per Sainsbury's
(Teleborsa) - Pressione sulla catena inglese di supermercati, che tratta con una perdita dell'1,90%.
La tendenza ad una settimana di Sainsbury's è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Sainsbury's resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,337 sterline. Supporto visto a quota 3,284. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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