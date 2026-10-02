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Londra: balza in avanti Vodafone

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Vodafone
Seduta vivace oggi per il gruppo britannico telefonico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.
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