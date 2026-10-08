Milano 11:16
49.336 -1,27%
Nasdaq 7-ott
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Dow Jones 7-ott
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Londra 11:16
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Francoforte 11:16
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Londra: balza in avanti Tesco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Tesco
Scambia in profit la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che lievita del 3,51%.
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