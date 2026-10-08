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Londra: nuovo spunto rialzista per Tesco

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Tesco
(Teleborsa) - Bene la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, con un rialzo del 3,51%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tesco rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Tesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,988 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,816. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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