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Londra: exploit di Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: exploit di Standard Chartered
Brilla il gruppo bancario con sede a Londra, che passa di mano con un aumento del 4,26%.
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