Lettura rialzista per Standard Life

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Balza in avanti il gruppo di risparmio previdenziale e pensioni , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,48%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Standard Life presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 9,49 sterline, con stop loss individuato in area 9,07 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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