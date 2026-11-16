Lettura rialzista per Standard Life
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Balza in avanti il gruppo di risparmio previdenziale e pensioni, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,48%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Standard Life presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 9,49 sterline, con stop loss individuato in area 9,07 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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