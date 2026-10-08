Milano 11:19
49.348 -1,25%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:19
10.407 -0,49%
Francoforte 11:19
24.877 -0,91%

Madrid: in calo ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo ArcelorMittal
Ribasso composto e controllato per il leader mondiale dell'acciaio, che presenta una flessione del 2,77% sui valori precedenti.
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