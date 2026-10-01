Milano 10:09
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Madrid: in calo Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Banco de Sabadel
Si muove verso il basso la banca spagnola, con una flessione del 2,22%.
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