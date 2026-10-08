Milano 13:50
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Madrid: in calo Aena

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Aena
Composto ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo, in flessione del 3,23% sui valori precedenti.
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