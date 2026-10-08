MAIRE, buyback per quasi 8,88 milioni di euro tra il 2 e l’8 ottobre
(Teleborsa) - MAIRE, nell'ambito del programma di buyback avviato il 24 settembre scorso per un massimo di 5 milioni di azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria del Gruppo, ha comunicato di aver acquistato tra il 2 e l'8 ottobre 2026 ulteriori 708.475 azioni proprie, pari allo 0,216% delle azioni ordinarie, al prezzo medio di 12,532 euro per un controvalore complessivo di 8.878.434,19 euro.
In seguito agli acquisti effettuati, all'8 ottobre il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction detiene complessivamente 1.287.830 azioni proprie.
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