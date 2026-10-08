Sony, Moody's modifica l'outlook da stabile a positivo e conferma rating A2

(Teleborsa) - Moody's ha confermato il rating "A2" di Sony Group , conglomerata giapponese attiva principalmente sull'elettronica di consumo, sui videogiochi e sull'intrattenimento, modificando l'outlook da stabile a positivo.



"L'outlook positivo riflette la nostra previsione che Sony manterrà una leva finanziaria molto bassa, intorno a 0,7x, un'ampia liquidità e un solido flusso di cassa, garantendo la capacità di assorbire la volatilità del capitale circolante e le elevate esigenze di investimento", afferma Chiaki Yamamoto, Vice President di Moody's Ratings.



"Flussi di ricavi caratterizzati da una forte componente ricorrente e una base di utili diversificata sosterranno i solidi indicatori di credito di Sony, anche durante la transizione verso la prossima console PlayStation e l'espansione della capacità produttiva di sensori d'immagine tramite la collaborazione con partner esterni", aggiunge Yamamoto.

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