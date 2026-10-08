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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 2 ottobre
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08 ottobre 2026 - 16.45
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Stoccaggi gas nella settimana del 2 ottobre su base settimanale (WoW) 85 Mld piedi cubi
, in aumento rispetto al precedente 64 Mld piedi cubi (la previsione era 79 Mld piedi cubi).
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