Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,01% sui valori precedenti.
Analizzando lo scenario dell'indice MDAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29.161,4. Prima resistenza a 30.197,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28.815,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)