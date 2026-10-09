Milano 10:36
49.818 +1,06%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:36
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Francoforte 10:36
25.055 +1,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,01% sui valori precedenti.

Analizzando lo scenario dell'indice MDAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29.161,4. Prima resistenza a 30.197,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28.815,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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