Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Giornata difficile per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in ribasso a 30.251,4.
Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29.991,4 con area di resistenza individuata a quota 30.771,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29.731,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)