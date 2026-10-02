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Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Giornata difficile per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in ribasso a 30.251,4.

Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29.991,4 con area di resistenza individuata a quota 30.771,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29.731,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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