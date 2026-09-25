Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Composto ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30.533,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31.280,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.284,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)