Milano 9:46
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Composto ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30.533,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31.280,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.284,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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