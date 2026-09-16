Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Controllato progresso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude in salita dello 0,25%.
Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30.769,1 con area di resistenza individuata a quota 31.790,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30.402,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)