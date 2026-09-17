Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che conclude in progresso dello 0,45%.
Analizzando lo scenario dell'indice MDAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31.001,4. Prima resistenza a 31.608. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30.725,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)