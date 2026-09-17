Milano 9:18
52.343 +0,72%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
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Londra 9:18
10.784 +0,89%
25.731 +0,76%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che conclude in progresso dello 0,45%.

Analizzando lo scenario dell'indice MDAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31.001,4. Prima resistenza a 31.608. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30.725,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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