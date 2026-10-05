Milano 11:41
50.474 -0,02%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:41
10.485 +0,22%
Francoforte 11:41
25.188 -0,17%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,66%.

Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 30.169 con prima area di resistenza vista a 30.813,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29.888,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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