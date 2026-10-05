Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,66%.
Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 30.169 con prima area di resistenza vista a 30.813,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29.888,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)